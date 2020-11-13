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Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin İstanbul temalı reklam filmine büyük ilgi

Formula 1'in sosyal medya kanallarında milyonlarca kez izlenen reklam filmi, Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağladı

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin İstanbul temalı reklam filmine büyük ilgi

.Red Bull Racing ve AlphaTauri F1 takımlarının yer aldığı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Meydanı gibi İstanbul'un çeşitli bölgelerine yer verilen video, Formula 1'in sosyal medya hesaplarında dün akşam yayımlandı.

TANITIM FİLMİNİ MİLYONLAR İZLEDİ

Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly'nin yer aldığı ve kıtalararası temasıyla gösterime sunulan İstanbul tanıtım videosunu henüz 24 saat olmadan milyonlarca yarışsever izledi. Formula 1'in resmi Twitter hesabından paylaşılan video 1 milyon 600 bin kullanıcı tarafından izlenirken, Instagram'daki izlenme rakamı da 1 milyon 300 bin oldu. Formula 1 İstanbul tanıtım videosu Facebook'ta ise 110 bin izleyiciye ulaştı.

 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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