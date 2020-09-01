Formula 1 Türkiye için seyirci açıklaması!

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1 İstanbul GP'nin seyircili olacağını açıkladı. Vural Ak, ayrıca Formula 1 bilet fiyatlarının günlük olarak 30 TL olacağını açıkladı. Biletler önümüzdeki hafta satışa çıkacak.

Vural Ak yaptığı açıklamada, "Formula 1'in global bir bilet stratejisi var. Biz bunu gelir elde edeceğimiz bir proje olarak görmüyoruz. Intercity'nin 30. yılı şerefine bilet fiyatları günlük 30 TL olacak." ifadelerini kullandı.

"BU FİYAT GEÇİCİ BİR SÜRE İÇİN"

Biletlerin önümüzdeki hafta satışa çıkacağını belirten Vural Ak, "Cuma-cumartesi-pazar günlerine gelecek seyirciler paket olarak 90 TL'ye satın alabilecekler. Bu fiyat geçici bir süre için. Biletler önümüzdeki hafta satışa çıkacak. 30 TL bilet fiyatları açık alanlar için. Tribün fiyatları daha yüksek olacak. 30 TL fiyatı kısa bir süreliğine olacak. Zamanla bu fiyatta artış olacak." diye konuştu.

"YARIŞLAR SEYİRCİLİ OLACAK"

Seyircili olacak mı sorularının cevaplarını da yanıtlayan Vural Ak, "Türkiye'den önceki iki yarış olan Portekiz ve Rusya yarışları da seyircili olacak. Yarışın seyircili olması pandemi koşullarına bağlı. Eğer şartlar kötüleşirse yarış seyircisiz de olabilir. Şartlar elverişli olursa 100 bine kadar seyirci yarışı takip edebilecek." dedi.