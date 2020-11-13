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Formula 1 Türkiye'de ilk antrenman turları tamamlandı

Formula 1 Türkiye GP'de ilk antrenman turları, Red Bull pilotu Max Verstappen'in liderliğiyle sonuçlandı.

Formula 1 Türkiye'de ilk antrenman turları tamamlandı

Formula 1 Türkiye GP'de ilk antrenman turları, Red Bull pilotu Max Verstappen'in liderliğiyle sonuçlandı. Sıralama şöyle oluştu:

  • Max Verstappen  1:35.077
  • Alexander Albon 
  • Charles Leclerc
  • Pierre Gasly
  • Sebastian Vettel
  • Daniil Kvyat
  • Lando Norris
  • Sergio Perez
  • Valtteri Bottas
  • Esteban Ocon

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S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Normalde ücretli bir spor kanalı olan S Sport, Formula 1 Türkiye yayınlarını kesintisiz olarak şifresiz yayınlayacağını açıkladı. Bunun üzerine S Sport frekans bilgileri araştırılıyor.

İşte Türksat 4A S Sport frekans bilgileri:

Frekans    12188
Polarizasyon    V-Dikey
SR    27500
FEC    5/6

S SPORT PLUS İZLEME YÖNTEMLERİ

Turkcell’in TV+ platformunda Herkes için TV+, Full TV+ Paketi, Evde TV+ Aile Paketi, Evde TV+ Ekstra Paketi paketlerinden bir tanesine sahip olan aboneler S Sport kanalına erişim imkanına sahipler. TV+’ın ücretsiz iOS veya Android uygulamasını mobil cihazınıza kurup daha sonra da telefon numaranız ve şifrenizle uygulamaya giriş yaparak F1 Türkiye GP‘yi canlı izleyebilirsiniz.

S SPORT PLUS İNDİRME LİNKLERİ

Onur Çelik
Spor Editörü


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