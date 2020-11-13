Formula 1'de hangi markalar var? Formula 1 İstanbul'da yarışacak araba markaları

Türkiye'de İstanbul Park pistiyle 9 yıllık aranın ardından tekrar buluşacak olan Formula 1, 13-15 Kasım tarihlerinde yapılacak. Bu sezon koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmek zorunda kalan ve sıkışan yarış takvimi nedeniyle Türkiye'yi de takvime ekleyen Formula 1 yönetimi, İstanbul Park'ın önümüzdeki senelerde de Formula 1'e ev sahipliği yapabileceğini belirtiyor. Bunun üzerine Türkiye'deki yarış severlerin aklında birçok soru bulunuyor. 'Formula 1'de hangi markalar var?' sorusu da bunların içinde yer alıyor. Bu konuya cevap verdiğimiz haberimizde, Türkiye GP'de yarışacak tüm Formula 1 araba markalarını bulabilirsiniz. İşte detaylar...

FORMULA 1'DE HANGİ MARKALAR VAR?

Marka: Alfa Romeo Racing

Araç: Alfa Romeo Racing-Ferrari C39

Pilotlar: Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi

Ülke: İtalya

Marka: AlphaTauri

Araç: AlphaTauri-Honda AT01

Pilotlar: Pierre Gasly, Daniil Kvyat

Ülke: İtalya

Marka: Ferrari

Araç: Ferrari SF1000

Pilotlar: Sebastian Vettel, Charles Leclerc

Ülke: İtalya

Marka: Haas F1 Team

Araç: Haas-Ferrari VF-20

Pilotlar: Romain Grosjean, Kevin Magnussen

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri

Marka: McLaren

Araç: McLaren-Renault MCL35

Pilotlar: Lando Norris, Carlos Sainz Jr.

Ülke: Birleşik Krallık

Marka: Mercedes

Araç: Mercedes F1 W11 EQ Power+

Pilotlar: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas

Ülke: Almanya

Marka: Racing Point

Araç: Racing Point-BWT Mercedes RP20

Pilotlar: Sergio Perez, Lance Stroll

Ülke: Kanada

Marka: Red Bull Racing

Araç: Red Bull Racing-Honda RB16

Pilotlar: Alexander Albon, Max Verstappen

Ülke: Avusturya

Araç: Renault F1 Team

Marka: Renault R.S.20

Pilotlar: Daniel Ricciardo, Esteban Ocon

Ülke: Fransa

Marka: Williams

Araç: Williams-Mercedes FW43

Pilotlar: Nicholas Latifi, George Russell

Ülke: Birleşik Krallık

