Formula 1'de hangi markalar var? Formula 1 İstanbul'da yarışacak araba markaları
Koronavirüs pandemisi nedeniyle Formula 1 2020 takvimine eklenen Türkiye GP, 13-15 Kasım arasında yapılacak. Türkiye'deki sporseverlerin büyük ilgisini çeken Formula 1 hakkında birçok konu merak ediliyor. Bunlardan birisi de 'Formula 1'de hangi markalar var' sorusu oldu. Peki, Formula 1'de hangi markalar var? İşte, Formula 1 İstanbul'da yarışacak olan araba markaları
Türkiye'de İstanbul Park pistiyle 9 yıllık aranın ardından tekrar buluşacak olan Formula 1, 13-15 Kasım tarihlerinde yapılacak. Bu sezon koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmek zorunda kalan ve sıkışan yarış takvimi nedeniyle Türkiye'yi de takvime ekleyen Formula 1 yönetimi, İstanbul Park'ın önümüzdeki senelerde de Formula 1'e ev sahipliği yapabileceğini belirtiyor. Bunun üzerine Türkiye'deki yarış severlerin aklında birçok soru bulunuyor. 'Formula 1'de hangi markalar var?' sorusu da bunların içinde yer alıyor. Bu konuya cevap verdiğimiz haberimizde, Türkiye GP'de yarışacak tüm Formula 1 araba markalarını bulabilirsiniz. İşte detaylar...
FORMULA 1'DE HANGİ MARKALAR VAR?
Marka: Alfa Romeo Racing
Araç: Alfa Romeo Racing-Ferrari C39
Pilotlar: Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi
Ülke: İtalya
Marka: AlphaTauri
Araç: AlphaTauri-Honda AT01
Pilotlar: Pierre Gasly, Daniil Kvyat
Ülke: İtalya
Marka: Ferrari
Araç: Ferrari SF1000
Pilotlar: Sebastian Vettel, Charles Leclerc
Ülke: İtalya
Marka: Haas F1 Team
Araç: Haas-Ferrari VF-20
Pilotlar: Romain Grosjean, Kevin Magnussen
Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Marka: McLaren
Araç: McLaren-Renault MCL35
Pilotlar: Lando Norris, Carlos Sainz Jr.
Ülke: Birleşik Krallık
Marka: Mercedes
Araç: Mercedes F1 W11 EQ Power+
Pilotlar: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas
Ülke: Almanya
Marka: Racing Point
Araç: Racing Point-BWT Mercedes RP20
Pilotlar: Sergio Perez, Lance Stroll
Ülke: Kanada
Marka: Red Bull Racing
Araç: Red Bull Racing-Honda RB16
Pilotlar: Alexander Albon, Max Verstappen
Ülke: Avusturya
Araç: Renault F1 Team
Marka: Renault R.S.20
Pilotlar: Daniel Ricciardo, Esteban Ocon
Ülke: Fransa
Marka: Williams
Araç: Williams-Mercedes FW43
Pilotlar: Nicholas Latifi, George Russell
Ülke: Birleşik Krallık