Formula 1'de son şampiyon Max Verstappen, 2028 yılına kadar Red Bull'da! Yeni maaşı dudak uçuklattı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda geçen sezon heyecan dolu geçen yarışların ardından zirvede yer alarak şampiyonluğu kimseye bırakmayan Hollandalı pilot Max Verstappen, Red Bull ile yeniden imzaladı.

Başarılı yarışçı, kariyerine 2028 sezonu sonuna kadar Red Bull'da devam edecek.

"BENİM İÇİN ZOR OLMADI"

Formula 1'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, Red Bull ise sözleşmesi 2023 sezonu sonunda tamamlanacak 24 yaşındaki pilotun, takımdan gelen 5 yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul ettiği belirtildi. Takımıyla sözleşmesini uzattığı imza töreninde kararıyla ilgili konuşan Verstappen, "Red Bull takımının bir parçası olmaktan keyif alıyorum. Bu nedenle benim için zor bir karar olmadı." şeklinde konuştu.

SERVET KAZANACAK

Formula 1 kariyerinde 20 etap zaferi yaşayan ve 60 kez podyuma çıkma başarısı gösteren Hollandalı pilot, İngiltere basınında çıkan haberlere göre yeni sözleşmesiyle birlikte yıllık 40-50 milyon avro arasında bir gelir elde edecek.

SEZONU ŞAMPİYONLUKLA TAMAMLADI

Geçtiğimiz sezon Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen, kazalar, pit stop stratejileri ve yarış direktörü Michael Masi'nin verdiği tartışmalı kararın ardından sezonun son etabı Abu Dabi Grand Prix'sini ilk sırada tamamlamış ve kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Kaynak: AA