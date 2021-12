Her döneme, şarkılarıyla ve besteleriyle damga vuran, yılların eskitemediği grup Mor ve Ötesi "Forsa" isimli şarkısını çıkardı. 9 Aralık 2021 tarihinden itibaren Youtube'da yayınlanan şarkının söz ve müziği yine gruba ait. Bu kapsamda şarkıya eşlik etmek ve ezberlemek isteyenler için haberimizde "Forsa şarkı sözler | Mor ve Ötesi Forsa şarkı sözleri - Lyrics" konu başlığına yer verdik.

FORSA ŞARKI SÖZLER | MOR VE ÖTESİ FORSA ŞARKI SÖZLERİ - LYRİCS

Ters yönden gelen

Bıçkın başkanım

Ağlamazsan bir çift sözüm var



Hep sen istedin

Ben de dinledim

Artık benim de zamanım var



Gitmedim işte

Delirmedim de

Anlatan benim

Seni ve her şeyi



Belki hiçbir şey

Böyle zor olmazdı

Biraz daha mutlu olsaydın



Ters yönden gelen

Bitkin başkanım

Şimdi benim de zamanlarım



Gitmedim işte

Delirmedim de

Anlatan benim

Seni ve her şeyi



Ölmedim işte

Yenilmedim de

Anlatan benim

Seni ve her şeyi



Belki hiçbir şey böyle zor olmazdı

Biraz daha mutlu olsaydın

Belki hiçbir şey böyle zor olmazdı

Biraz daha mutlu olsaydın



Gitmedim işte

Delirmedim de

Anlatan benim

Seni ve her şeyi



Ölmedim işte

Delirmedim de

Anlatan benim

Seni ve her şeyi

Seni ve her şeyi