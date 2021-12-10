Forsa şarkı sözler | Mor ve Ötesi Forsa şarkı sözleri - Lyrics
Mor ve Ötesi'nin yeni şarkısı "Forsa" oldukça büyük ilgi gördü. Meraklısı için "Forsa şarkı sözler | Mor ve Ötesi Forsa şarkı sözleri - Lyrics" başlığına yer verdik.
Her döneme, şarkılarıyla ve besteleriyle damga vuran, yılların eskitemediği grup Mor ve Ötesi "Forsa" isimli şarkısını çıkardı. 9 Aralık 2021 tarihinden itibaren Youtube'da yayınlanan şarkının söz ve müziği yine gruba ait. Bu kapsamda şarkıya eşlik etmek ve ezberlemek isteyenler için haberimizde "Forsa şarkı sözler | Mor ve Ötesi Forsa şarkı sözleri - Lyrics" konu başlığına yer verdik.
FORSA ŞARKI SÖZLER | MOR VE ÖTESİ FORSA ŞARKI SÖZLERİ - LYRİCS
Ters yönden gelen
Bıçkın başkanım
Ağlamazsan bir çift sözüm var
Hep sen istedin
Ben de dinledim
Artık benim de zamanım var
Gitmedim işte
Delirmedim de
Anlatan benim
Seni ve her şeyi
Belki hiçbir şey
Böyle zor olmazdı
Biraz daha mutlu olsaydın
Ters yönden gelen
Bitkin başkanım
Şimdi benim de zamanlarım
Gitmedim işte
Delirmedim de
Anlatan benim
Seni ve her şeyi
Ölmedim işte
Yenilmedim de
Anlatan benim
Seni ve her şeyi
Belki hiçbir şey böyle zor olmazdı
Biraz daha mutlu olsaydın
Belki hiçbir şey böyle zor olmazdı
Biraz daha mutlu olsaydın
Gitmedim işte
Delirmedim de
Anlatan benim
Seni ve her şeyi
Ölmedim işte
Delirmedim de
Anlatan benim
Seni ve her şeyi
Seni ve her şeyi