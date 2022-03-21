Forsmajör ne demek, TDK'ya göre Forsmajör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Forsmajör ne demek? Forsmajör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi forsmajör kelimesi. Peki forsmajör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre forsmajör nedir, forsmajör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FORSMAJÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Forsmajör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Forsmajör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre forsmajör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zorlayıcı sebep

