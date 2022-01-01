Forte ne demek, TDK'ya göre Forte kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Forte ne demek? Forte TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi forte kelimesi. Peki forte ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre forte nedir, forte kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FORTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Forte kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Forte kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre forte kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güçlü bir biçimde (çalınmak)

