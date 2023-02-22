Fotis İoannidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fotis İoannidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fotis İoannidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fotis İoannidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fotis İoannidis 10 Ocak 2000 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Φώτης Ιωαννίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fotis İoannidis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DONY Management AG yapmaktadır. Fotis İoannidis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 10 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Fotis İoannidis'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fotis İoannidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fotis İoannidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fotis İoannidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fotis İoannidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Levadiakos U20

24 Ağustos 2017 yılında APO Levadiakos

10 Ağustos 2020 yılında Panathinaikos

Fotis İoannidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fotis İoannidis şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Fotis İoannidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan takımında 24 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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