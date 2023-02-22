Fotis Pantazelos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fotis Pantazelos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fotis Pantazelos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fotis Pantazelos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fotis Pantazelos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fotis Pantazelos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fotis Pantazelos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fotis Pantazelos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fotis Pantazelos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fotis Pantazelos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fotis Pantazelos 31 Ocak 2002 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Φώτης Πανταζέλος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fotis Pantazelos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fotis Pantazelos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 19 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Fotis Pantazelos'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fotis Pantazelos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fotis Pantazelos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2019 yılında Volos NPS U19

1 Temmuz 2020 yılında Zehlendorf U19

1 Temmuz 2021 yılında H. Zehlendorf

19 Eylül 2022 yılında Thesprotos

Fotis Pantazelos kimdir

Fotis Pantazelos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fotis Pantazelos şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ermilios, AEK Athen (2013-2019)

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Fotis Pantazelos nereli

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