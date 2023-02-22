Fotis Pantazelos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fotis Pantazelos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Fotis Pantazelos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fotis Pantazelos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.