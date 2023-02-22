Fotis Pantekidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fotis Pantekidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fotis Pantekidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fotis Pantekidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fotis Pantekidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fotis Pantekidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fotis Pantekidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fotis Pantekidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fotis Pantekidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fotis Pantekidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fotis Pantekidis 2 Nisan 1997 tarihinde Ptolemaida şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Φώτης Παντεκίδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fotis Pantekidis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Fotis Pantekidis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Fotis Pantekidis'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fotis Pantekidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fotis Pantekidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Fotis Pantekidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fotis Pantekidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında PAOK

25 Temmuz 2016 yılında Eginiakos

30 Haziran 2017 yılında PAOK

25 Ağustos 2017 yılında Makedonikos

31 Aralık 2017 yılında PAOK

26 Ocak 2018 yılında APE Lagada

30 Haziran 2018 yılında PAOK

18 Eylül 2018 yılında AS Giannitsa

28 Ağustos 2019 yılında PO Triglias

3 Eylül 2020 yılında AO Kavala

10 Ağustos 2021 yılında PAE Chania

26 Ağustos 2022 yılında Panserraikos

Fotis Pantekidis kimdir

Fotis Pantekidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fotis Pantekidis şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Fotis Pantekidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U18 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla 1 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fotis Pantekidis nereli

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