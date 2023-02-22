Fotis Sgouris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fotis Sgouris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fotis Sgouris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fotis Sgouris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fotis Sgouris 29 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Φώτης Σγουρής şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fotis Sgouris Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 16 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Fotis Sgouris'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fotis Sgouris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fotis Sgouris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fotis Sgouris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fotis Sgouris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında PO Triglias

16 Eylül 2020 yılında Asteras Tripoli

Fotis Sgouris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fotis Sgouris şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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