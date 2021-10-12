Fotoelektrik ne demek, TDK'ya göre Fotoelektrik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fotoelektrik ne demek? Fotoelektrik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fotoelektrik kelimesi. Peki fotoelektrik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fotoelektrik nedir, fotoelektrik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FOTOELEKTRİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fotoelektrik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fotoelektrik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fotoelektrik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Işığın etkisiyle elektrik üretme

- Işık ışımalarının etkisiyle oluşan her tür elektrik olayı

