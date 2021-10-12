Fotokimya ne demek, TDK'ya göre Fotokimya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fotokimya ne demek? Fotokimya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fotokimya kelimesi. Peki fotokimya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fotokimya nedir, fotokimya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FOTOKİMYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fotokimya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fotokimya kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fotokimya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Işık etkisiyle oluşan kimyasal tepkimeleri inceleyen bilim, fotoşimi

