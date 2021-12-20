Fototek ne demek, TDK'ya göre Fototek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fototek ne demek? Fototek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fototek kelimesi. Peki fototek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fototek nedir, fototek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FOTOTEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fototek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fototek kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fototek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Fotoğraf belgeliği

