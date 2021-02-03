Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?
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Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi
Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli (Seviye 4) ulusal meslek standardı, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından hazırlanmıştır. Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.
Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin belirlenmiş önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; tasarımı ve iş programı tamamlanmış ve gerekli teçhizatı temin edilmiş fotovoltaik güç sistemlerinde, montaj şemalarına uygun biçimde denge bileşenlerinin ve fotovoltaik modüllerin montajını ve sistem içi elektriksel bağlantılarını yapan, kurulum sırasında kurulum yerinin uyarlanması için gerekli gördüğü değişiklikleri üstlerine bildiren, montaj işlemleri sırasında kullanılacak araç, gereç, malzeme ve ekipmanı hazırlayan, sistem bileşenlerini montaj şemasına uygun biçimde konumlandıran, çalışılan yerin temizliğini ve emniyetini sağlayan, kullanılan ekipmanın bakımını üstlenen, bakım-onarım sırasında sistemin elektriksel sürekliliklerini ölçen ve buna göre hataları gideren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.
Standart kodu : 12UMS0226-5
Standart adı : Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli
Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli Seviyesi : Seviye 5
Revizyon Sayısı : 0
İlgili Olduğu Sektör : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar : Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 05.09.2012 - 28402
Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal Belgesinin Tam Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız