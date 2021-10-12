Fötr ne demek, TDK'ya göre Fötr kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fötr ne demek? Fötr TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fötr kelimesi. Peki fötr ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fötr nedir, fötr kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FÖTR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fötr kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fötr kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fötr kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şapka, çanta, çiçek ve başka süs eşyası yapmak için kullanılan ince ve yumuşak keçe

- Bu keçeden yapılmış (şapka)

