İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Malili hücum oyuncusu Fousseni Diabate'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Sivasspor'da forma giyen Diabate, geçen sezon da kiralık olarak Fransız ekibi Amiens'te oynamıştı.

Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate’nin kulübümüze transferi konusunda İngiltere’nin Leicester City Kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Fousseni Diabate ile 3+1 yıllık anlaşma yapılmıştır. pic.twitter.com/xOGZqUHWO5 — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 25, 2020

FOUSSENİ DİABATE KİMDİR?

Fousseni Diabate, profesyonel kariyerine Fransız ekibi Stade Reims altyapısında başladı. Daha sonra Guingamp B takımına transfer olan 24 yaşındaki futbolcu burada 2 sene geçirdikten sonra Ajaccio'nunb yolunun tuttu.

Ajaccio'da iyi bir performans sergileyerek İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City'nin gözüne girdi. Ocak 2018'de 2 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere'nin yolunu tutan Malili futbolcu, 2019'un devre arasında Sivasspor'a kiralandı. 6 ay Türkiye'de oynayan sağ kanat oyuncusu geçen sezonu yine Fransa'da geçirdi. Amiens'te kiralık olarak sezonu geçiren 1.75 boyundaki sol ayaklı futbolcu Trabzonspor'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Piyasa değeri 2.2 milyon euro olan Fousseni Diabate'nin Leicester City'deki sözleşmesi 2022 yılında sona eriyordu.

24 yaşındaki sağ kanat, kariyeri boyunca çıktığı 91 maçta 9 gol atarken, 8 de asist yaptı. Genç futbolcu bu zamana kadar hiç kırmızı kart görmedi.