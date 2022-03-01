Çağla Şikel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Çağla Şikel'in bu açıklaması sonrası Çağla ile Yeni Bir Gün programının ekrana gelmemesi merak konusu oldu. Biz de haberimizde FOX TV Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok? Ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtına yer verdik...

FOX TV ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN NEDEN YOK? NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çağla Şikel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Koronavirüse yakalandığını açıklayan Şikel, salgının başından beri ilk kez pozitif olduğunu kaydetti.

43 yaşındaki ünlü isim, sağlık durumu ile ilgili "Merak edenler için ilk kez pozitifiz ama iyiyiz bir süre dinleneceğiz." şeklinde açıklamada bulundu.

FOX TV'de yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programı Çağla Şikel'in koronavirüse yakalanması nedeniyle bu hafta ekrana gelmeyecek.

Hafta içi her gün 11.00'da FOX TV'de canlı olarak ekrana gelen Çağla ile Yeni Bir Gün programının Çağla Şikel'in test sonucunun negatife dönmesinin ardından başlayacağı düşünülüyor.