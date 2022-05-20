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  3. FOX TV canlı yayınında kriz! Ana haber sunucusu Selçuk Tepeli masadaki bardağa elinin tersiyle vurdu, kamera su içinde kaldı! Reji buz kesti!

FOX TV canlı yayınında kriz! Ana haber sunucusu Selçuk Tepeli masadaki bardağa elinin tersiyle vurdu, kamera su içinde kaldı! Reji buz kesti!

FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli, haber sunduğu sırada sinirlenerek masada duran bardağa elinin tersiyle vurdu.

FOX TV canlı yayınında kriz! Ana haber sunucusu Selçuk Tepeli masadaki bardağa elinin tersiyle vurdu, kamera su içinde kaldı! Reji buz kesti!

Selçuk Tepeli FOX Ana Haberin bu akşamki canlı yayında izleyenleri şoke etti.

BARDAK HAVADA UÇUŞTU

"Tapusunu alamayan köylüler" haberinin dönüşünde sinirli olduğu görülen Tepeli ilk başta uzun süre sessizliğini korudu. "Köylülerin toprağına göz diktiler" haberini sunması beklenen Tepeli önce elindeki kalemi masaya fırlattı.

FOX TV canlı yayınında kriz! Ana haber sunucusu Selçuk Tepeli masadaki bardağa elinin tersiyle vurdu, kamera su içinde kaldı! Reji buz kesti!

ELİNİN TERSİYLE BARDAĞA VURDU

Daha sonra cümleye giren Tepeli, "Efendim bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı" ifadelerini kullandı. Sesi titreyen ve sinirlerine hakim olamayan Tepeli, "Geç abi, diğer habere geç, gözünü seveyim, geç abi, geç, geç..." diye bağırarak önce kalemi hızlıca masaya fırlattı, daha sonra masada duran bardağa elinin tersiyle vurdu.

FOX TV canlı yayınında kriz! Ana haber sunucusu Selçuk Tepeli masadaki bardağa elinin tersiyle vurdu, kamera su içinde kaldı! Reji buz kesti!

REJİ BUZ KESTİ

Bardaktaki suyun bir kısmı kameralara geldi. İzleyicilerin de şaşkınlığa uğradığı anların ardından reji diğer haber geçti. Tepeli dönüşte bardak kırmasıyla ilgili bir şey söylemeden haber sunmaya devam etti.

FOX TV canlı yayınında kriz! Ana haber sunucusu Selçuk Tepeli masadaki bardağa elinin tersiyle vurdu, kamera su içinde kaldı! Reji buz kesti!​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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