FOX TV ile yollarını ayıran Fatih Portakal, yeni adresini açıkladı! "Fatih Portakal TV" geliyor!

Birkaç ay önce FOX TV'den kendi isteği ile ayrılan ve ekranlardan uzak kalan gazeteci Fatih Portakal ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Resmi twitter hesabından yaptığı açıklama ile yayın hayatına nerde, nasıl devam edeceğine dair açıklamalarda bulundu.

YOUTUBE YAYINLARINA BAŞLIYOR

Artık dijital platformalar üzerinden yayın hayatına devam edeceğini söyleyen Fatih Portakal "3 Ekim Pazartesi'den itibaren saat 11.30 hafta içi her gün Sözün Özüyle" sizlerin karşısında olacağım. Yani Dünya'yı Türkiye'yi anlamaya çalışacağız, anlamlandırmaya çalışacağız. Daha özgür bir ortamda paylaşımlar yapacağız. Ve tabii ki yayın ilkeleri temelinde yapacağız bunları. Aynı zamanda benden başka insanlar da olacak burada. Onlar da içerikleriyle katkı verecekler. Fatih Portakal TV, YouTube kanalında. Yani anlayacağınız arkadaşlar biz dijital ortamda, YouTube ortamında minik bir dijital TV'yi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Onu gerçekleştirmeye çalışacağız. Göreceğiz bakalım başarılı olacağız mı olmayacağız mı?" şeklinde konuştu.

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