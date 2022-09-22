FOX TV Kusursuz Kiracı dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Kusursuz Kiracı final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?​​​​​​​

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kusursuz Kiracı dizisinin final yapacağı iddia edildi. İddia sonrası izleyiciler merakla 'Kusursuz Kiracı dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Kusursuz Kiracı final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?' sorularını aratmaya başladı. Biz de haberimizde merak edilen tüm bu sorulara yanıt verdik...

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU? KUSURSUZ KİRACI FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Salı akşamları seyircilerle buluşan Kusursuz Kiracı dizisinin daha 3. bölümünde çok kötü reyting sonuçları elde ettiği biliniyor. Salı günü bir başka dizi olan ben bu cihana sığmazsam'ın ekranlara gelmesinin ardından kusursuz kiracı isimli dizi reyting kaybı yaşadı.

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Fox TV’de birçok dizi istediği reyting sonuçlarını elde edemeyerek ekranlara veda etti. Şimdi ise gözler kusursuz kiracı isimli dizinin akıbetine çevrildi.

KUSURSUZ KİRACI KONUSU

Mona bir sabah işe gitmek üzere evden çıkarken uzun süredir çekişmeli olduğu ev sahibiyle kavga eder. İşe vardığında, dün gece şehirde bir süredir olduğu gibi yine bir ev kundaklaması vakası yaşandığını öğrenir ve habere gönderilir. Olay yerinde rakip haber sitesinin muhabiri olan Yakup'la tanışır. Zıt karakterlere sahip Yakup ve Mona, mesai boyunca hemen her konuda ters düşerek didişseler de alttan alta da birbirlerinden hoşlanırlar. Ancak aynı gün içinde Mona’ nın evsiz kalmasıyla Yakup bir teklifte bulunur: Kendisi yurtdışındayken ölen dedesinden kalan bir apartman dairesi vardır. Garip bir mimariyle ikiye bölünen daire, iki ayrı kişi tarafından kullanılmaya müsaittir. Yakup Mona’ya eğer isterse evin diğer yarısını kendisine kiralayabileceğini söyler. Mona pek istekli olmasa da şimdilik daha iyi bir çözümü olmadığından teklifi kabul eder. Mona eve taşınırken apartman komşularıyla da yavaş yavaş tanışmaya başlar. Birbirlerine zerrece benzemeyen apartman komşularının neredeyse tek ortak noktası yeni kiracıya karşı takındıkları tuhaf tavırlardır. Adeta kimse Mona’yı apartmanda istememektedir. Sanki elbirliğiyle sakladıkları bir sır vardır da aralarına karışmaya gelen yabancıları tehdit olarak görmektedirler. Mona, etrafındaki olayların derinine indikçe hiç kimsenin, hiçbir şeyin ve hatta kendisinin bile göründüğü gibi, en azından göründüğü kadar olmadığını anlayacaktır. Geçmiş hayatların gölgesi bugünkü yaşantıların peşini bırakmayacak, apartmanın her katından başka bir hikâye çıkacaktır.

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KUSURSUZ KİRACI SON BÖLÜM ÖZET

Mona evsizlik tehdidinden sonra şimdi bir de işsiz kalmıştır. Ancak öldürdüğünü düşündüğü Muzaffer’in canlı olarak eve gelmesi apartmandaki dengeleri tümüyle değiştirir. Mona artık av değil avcı konumundadır. Ancak çatı katından çıkan çocukluk kutusu apartmanla ilgili bildiği her şeyi baştan değerlendirmesine neden olacaktır. Mona gerçekten buraya tesadüfen mi gelmiştir yoksa Yuva Apartmanı ile arasında bilmediği, görünmez başka bağlar mı vardır?

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Leyla, Yakup’a güvenmemesi gerektiği konusunda Mona’yı sert bir dille uyarır. Ama gönül ferman dinlemeyince işler yine karışacaktır. Üstelik Mona’nın avcılığı da uzun süremeyecek, komşuların organize planıyla kendini yine av konumunda bulacaktır. Üstelik bu defa başı sahiden derttedir.