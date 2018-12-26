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Fox TV ve Halk TV'ye RTÜK'ten ceza!

RTÜK'ten Fox TV ve Halk TV'ye ceza geldi. Fox Anahaber 3 gün Halk Arenası 5 gün yayınlanmayacak.

Fox TV ve Halk TV'ye RTÜK'ten ceza!

RTÜK'ten Fox TV ve Halk TV'ye ceza geldi. Fox Anahaber 3 gün Halk Arenası 5 gün yayınlanmayacak.

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