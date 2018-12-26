İstanbul6 °C
- DSO Başkanı Keçeci: İşveren asgari ücreti ödemekte zorlanacaktır
- Emniyet Müdürü Demir: Yabancı uyruklular olayların yüzde 70'inde mağdur
- Haluk Levent'ten Nuriye'yi sevindiren tweet
- Fox TV ve Halk TV'ye RTÜK'ten ceza!
- Rusya, yeni hipersonik füze 'Avangard'ın başarıyla test edildiğini duyurdu
- Başına binadan cam parçası düştü
- Lice’de 2 köy ve 5 mezrada sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
- Alanya’da yılbaşı öncesi 2 bin adet kaçak ve sahte içki ele geçirildi
- İki oğlu bıçaklanan babadan sağduyu çağrısı
- Steve Beleck, Balıkesirspor Baltok'tan ayrıldı
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.