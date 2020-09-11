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FOX TV Yayın akışı | 12 Eylül Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 12 Eylül Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın akışı | 12 Eylül Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 12 Eylül Cumartesi yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 12 Eylül Cumartesi FOX TV yayın akışı bugün neler var? 

FOX TV 12 Eylül 2020 Cumartesi Yayın Akışı

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Zümrüdüanka

13:45 Yasak Elma

16:15 Baraj

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Zümrüdüanka

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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