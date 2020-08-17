FOX TV Yayın akışı | 17 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 17 Ağustos Pazartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...
10 Ağustos Pazartesi FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 10 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var?
10 AĞUSTOS PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Bay Yanlış
16:00 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
00.15 FATİH SAVAŞ İLE SOHBET GECESİ