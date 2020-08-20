FOX TV Yayın akışı | 21 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var?

20 Ağustos Perşembe FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 20 Ağustos Perşembe Fox TV yayın akışı bugün neler var?

20 AĞUSTOS PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Bay Yanlış

16:00 Sen Çal Kapımı

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Bay Yanlış