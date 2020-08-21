Koronavirüse karşı bağışıklığınızı güçlendiren besinlerStar Tv yayın akışı Cumartesi | Star Tv bugün ne var? 22 Ağustos Cumartesi yayın akışıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi sonrası dolar kuru ne oldu?Erdoğan müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 20 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiBaşını pres makinesine sokarak intihar ettiHarry Maguire, Yunan adası Mikonos'ta gözaltına alındı!Skandal görüntülere Çin'den pes dedirten yanıtKanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 22 Ağustos CumartesiTV8 yayın akışı | 22 Ağustos TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?FOX TV Yayın akışı | 22 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. FOX TV Yayın akışı | 22 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV Yayın akışı | 22 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 22 Ağustos Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın akışı | 22 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var?

22 Ağustos Cumartesi FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 22 Ağustos Cumartesi FOX TV yayın akışı bugün neler var?

22 AĞUSTOS CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Sen Çal Kapımı

13:45 Şevkat Yerimdar

16:15 Bay Yanlış

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bizim İçin Şampiyon

22:45 Sabahlar Olmasın

FOX TV Yayın akışı | 22 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var?

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON

İstanbul’a iyi bir jokey olmak için gelen Halis Karataş’ın bu hayalini gerçekleştirme serüveni, Bold Pilot’la tanışmasıyla başlar. Ama bu yolculuğun sonunda ortaya çıkan tablo, Halis’in beklentisinin çok üstündedir: ikisi de efsane olmuşlardır. Yola, ikisinin de çok sevdiği birini, Begüm’ü, hayata bağlamak amacıyla çıkarlar; ama beklemedikleri bir şey olur: Koca bir topluma umut olurlar. 1990’ların ortaları. Türkiye’nin siyasal kararsızlık, enflasyon ve umutsuzlukla bunaldığı yıllar. Umutların neredeyse tükendiği o yıllarda halk katıldığı tüm yarışları en sondan gelerek kazanmayı başaran bu ata ve jokeyine yürekten bağlanır. Çünkü o insanlar kendilerini yarışın son metrelerinde bu ikilinin bulunduğu yerde hissederler: En geride. Ama bu kazanmayacakları anlamına gelmez. Çünkü yarış bitiş çizgisinde bitmektedir ve o çizgiyi ilk geçen Bold Pilot ve üstündeki Halis Karataş’tır.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT