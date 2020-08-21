FOX TV Yayın akışı | 23 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var?

23 Ağustos Pazar FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 23 Ağustos Pazar FOX TV yayın akışı bugün neler var?

23 AĞUSTOS PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Baraj

13.30 Bizim İçin Şampiyon

16.15 Sen Çal Kapımı

19.00 FOX Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım

00.15 Şevkat Yerimdar