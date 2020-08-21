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FOX TV Yayın akışı | 23 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 23 Ağustos Pazar Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın akışı | 23 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var?

23 Ağustos Pazar FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 23 Ağustos Pazar FOX TV yayın akışı bugün neler var?

23  AĞUSTOS PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI 

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Baraj

13.30 Bizim İçin Şampiyon

16.15 Sen Çal Kapımı

19.00 FOX Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım

00.15 Şevkat Yerimdar

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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