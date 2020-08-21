FOX TV Yayın akışı | 23 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 23 Ağustos Pazar Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...
23 Ağustos Pazar FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 23 Ağustos Pazar FOX TV yayın akışı bugün neler var?
23 AĞUSTOS PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Baraj
13.30 Bizim İçin Şampiyon
16.15 Sen Çal Kapımı
19.00 FOX Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Şevkat Yerimdar