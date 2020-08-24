FOX TV Yayın akışı | 24 Ağustos Pazartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 24 Ağustos Pazartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...
23 Ağustos Pazartesi FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 23 Ağustos Pazar FOX TV yayın akışı bugün neler var?
24 AĞUSTOS PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Şevkat Yerimdar
15:45 Bay Yanlış
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
00:15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi
YAPARSIN AŞKIM FRAGMAN