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FOX TV Yayın akışı | 24 Ağustos Pazartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 24 Ağustos Pazartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın akışı | 24 Ağustos Pazartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?

23 Ağustos Pazartesi FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 23 Ağustos Pazar FOX TV yayın akışı bugün neler var?

24 AĞUSTOS PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Şevkat Yerimdar

15:45 Bay Yanlış

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım 

00:15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi

YAPARSIN AŞKIM FRAGMAN

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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