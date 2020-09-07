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FOX TV Yayın akışı | 8 Eylül Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 8 Eylül Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın akışı | 8 Eylül Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 8 Eylül Salı yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 8 Eylül Salı FOX TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 8 Eylül 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Zümrüdüanka
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj
23:30 Sen Çal Kapımı

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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