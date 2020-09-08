FOX TV Yayın akışı | 9 Eylül Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 9 Eylül Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...
FOX TV 9 Eylül Çarşamba yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 9 Eylül Çarşamba FOX TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV 9 Eylül Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Zümrüdüanka
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
SEN ÇAL KAPIMI FRAGMANI