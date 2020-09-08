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FOX TV Yayın akışı | 9 Eylül Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 9 Eylül Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın akışı | 9 Eylül Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 9 Eylül Çarşamba yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 9 Eylül Çarşamba FOX TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV  9 Eylül Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Zümrüdüanka

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

SEN ÇAL KAPIMI FRAGMANI

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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