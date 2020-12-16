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  3. FOX TV Yayın Akışı |Zümrüdüanka final bölümünde ne olacak?

FOX TV Yayın Akışı |Zümrüdüanka final bölümünde ne olacak?

FOX TV 6 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında " Zuhal Topal'la Sofrada" adlı yemek programı yer alırken, günün ikinci yarsında ise sevilen dizi "Zümrüdüanka " seyirci karşısında olacak.. İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı |Zümrüdüanka final bölümünde ne olacak?

6 Ocak 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" adlı yemek programı yer alırken, akşam ise sevilen dizi "Zümrüdüanka " final bölümü ile son kez seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 6 Ocak 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı |Zümrüdüanka final bölümünde ne olacak?

FOX TV 6 Ocak 2021 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Zümrüdüanka (final)

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

 

Azimet’in akıl almaz planı işe yarar ve Deniz, Zümrüt’ün isteğiyle tekrar konağa döner. Serhat başta buna bir anlam veremese de nedenini öğrendiğinde, büyük tepki gösterir. Ancak Zümrüt kararını vermiştir. Babasının ihanetiyle bir kere daha sarsılan Suhandan; kimsenin beklemediği bir adım atarak başta Abbas olmak üzere herkesi şok eder. Ama asıl şoku kendi yaşayacaktır. Bildiği tek şey ise aslında hiçbir şey bilmediğidir. Aynı bilgiye ulaşan Behram’ın ise hissettiği tek şey hayal kırıklığı ve öfke olur.

Zümrüt’ün teklifini düşünmek isteyen Deniz, Azimet’in kendisini de kandırdığını öğrenir. Evden ayrılmak ister. Üstüne oynanan oyundan şans eseri haberdar olan Zümrüt ise çok öfkelidir. Konağa geldiğinde, üç kadın arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır.

FOX TV Yayın Akışı |Zümrüdüanka final bölümünde ne olacak?

ZÜMRÜDÜANKA FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

 

Zümrüt’ün tek bir sözüyle konaktan gönderilen Azimet’in gidişi suskun olur. Ancak bu fırtına öncesi sessizliktir ve onu tanıyan herkes bunun arkasından büyük bir fırtınanın geleceğini iyi bilir.

Azimet’in gidişiyle birlikte Demirkanlar konağında adeta yaprak dökümü yaşanır.  Herkesten ve her şeyden uzaklaşmak isteyen Suhandan’la Latif, hayatlarına başka bir yerde devam etme kararı alır. Abbas ise Canan’la yepyeni bir sayfa açmaya niyetlenir. Bu uğurda evliliğini bile sonlandırmaya hazırdır.

Zümrüt ve Ülfet’i kendisi için bir tehdit olarak gören Azimet; son oyununu kurar ve Abbas’ın yardımıyla anne kızı tuzağa çeker. Ancak bu tuzak Zümrüt’ü değil Azimet’in sonunu getirir. Ve bütün sırlar bir bir ortaya dökülür.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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