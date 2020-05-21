FOX yayın akışı Pazar | FOX TV bayram programı 24 Mayıs Pazar

24 Mayıs Pazar günü televizyon izlemek isteyenler FOX Tv'de neler olduğunu araştırmaya başladı Peki FOX yayın akışı Pazar nasıl? FOX 'da bugün ne var? FOX Tv dizileri, filmleri, programları neler? Tüm merak edilenler haberin detayında...

FOX TV 24 MAYIS PAZAR YAYIN AKIŞI

08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11.15 ŞEVKAT YERİMDAR

13.30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ

15.30 YAPARSIN AŞKIM

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

20.00 DAVARO

00.00 ŞEVKAT YERİMDAR

02.30 İNADINA AŞK

04.00 KADIN

FOX TV FREKANSLAR

FOX HD, 1 Temmuz 2012'de kurulan, FOX ile eş zamanlı yayın yapan FOX'un yüksek çözünürlüklü kanalıdır.

Türksat 4A 12329 H 6666 2/3 frekansından, D-Smart 29. kanaldan, KabloTV 28. kanaldan, Digiturk 326. kanaldan, Filbox 12329 H 666 2/3 frekansından ve Türksat TKGS 9. kanaldan izlenebilmektedir.

FOX TV TARİHÇESİ

İlk olarak TGRT, İhlas Holding'e bağlı olan Huzur Radyo TV AŞ'ye aitti. Satış işlemi 15 Kasım 2006 tarihinde gerçekleştirilerek borsaya İhlas Holding tarafından bildirildi. Bu satış ile birlikte şirketin %56,5'i devredilmiş oldu. TGRT'yi satın alan Amerikalı medya grubu News Corporation'ın sahibi Rupert Keith Murdoch'dır. News Corporation daha sonra bu şirketin diğer hissedarlarıyla da anlaşarak şirketin tümünü satın aldı.[1] Smackdown ile Raw bu kanalda yayımlanmış, daha sonra Spor Smart kanalına geçmiştir. İki şovun da spikerleri Bülent Ülgen ve Ali Aydın yapmıştır. Bu satış işlemi, İhlas Yayın Holding AŞ'nin bağlı ortaklığı olan TGRT Haber TV AŞ ve bu şirketin bünyesinde bulunan TGRT Haber ve TGRT FM radyosunu kapsamamaktadır.

News Corporation, bu işlemi Ahmet Ertegün ile birlikte gerçekleştirdi. Ahmet Ertegün'ün Atlantic Records şirketiyle anılan şirket Şubat 2007'den beri içerisinde FOX adıyla kiralanan eskiden Et ve Balık Kurumu'na ait olan binadan yayın yapmaktadır. 18 Kasım 2008'de ise FOX, yıllardan beri TRT'nin yayınını gerçekleştirdiği, 2016 Yaz Olimpiyatları ve 2020 Yaz Olimpiyatları'nın yayın haklarını, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) satın aldı ve iptal etti.

19 Mayıs 2009'da FOX, yeni grafikler ve jeneriklere geçmiştir. Ayrıca 2010'da İtalya Ligi Serie-A yayın haklarını almışır.Ancak ayda sadece 1 veya 2 maç yayınlanmaktadır. FOX'da yayınlanan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında, 70 markanın 201 reklamı, 35 dakika boyunca ekranda yer bulmuştur. Medya Takip Merkezi’nin (MTM) reklam ölçüm raporuna göre, yayınlanan 35 dakikalık reklamın, 14 dakikası bant ve çerçeve reklamlardan, geriye kalanı ise kuşak reklamlardan oluşmuştur. Maçın çok önemli anlarını, o anda yayınlanan reklamlar nedeniyle izlemekte zorlanan taraftarların rahatsızlığına köşe yazarları da tercüman oldu. FOX’un uyguladığı reklam stratejisi, ulusal gazetelerde yazan yedi köşe yazarı tarafından sert eleştirilere hedef olmuştur. Fox Ana Haber'i Hafta İçi Nazlı Tolga sunmuştur. 2 Eylül 2013'ten beri FOX Ana Haber'i hafta içi Fatih Portakal, hafta sonu ise Gülbin Tosun sunmaktadır.

11 Ağustos 2010'da logosunu saydam beyazdan üç boyutlu beyaz logoya çevirmiş; fakat daha sonra 1 Temmuz 2012'de yeniden yarı saydam logoya dönüş yapmıştır. Bununla birlikte jeneriklerini de yenileyerek, 16:9 görüntü formatına geçmiştir. 2017 yılında diğer 21st Century Fox kanalları ile birlikte The Walt Disney Company tarafından 52,4 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır.