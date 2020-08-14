FOX yayın akışı Cumartesi| FOX Tv bugün ne var? 15 Ağustos Cumartesi yayın akışı
FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 15 Ağustos Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...
15 Ağustos Cumartesi FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 15 Ağustos Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var? FOX TV Yayın akışı...
15 AĞUSTOS CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Sen Çal Kapımı
13:30 Şevkat Yerimdar
16.15 Bay Yanlış
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bay Yanlış
23:00 Sen Çal Kapımı