FOX’un 'çiftçi' algısı boşa çıktı! Çiftçiler asılsız haberin yalanını ortaya çıkardı! 'Para için hükümeti karala'

Gerçeği yansıtmayan haberlerle ekonomi algısı yapan Fox TV'nin bir haberinin daha asılsız olduğu ortaya çıktı.

Bir çiftçi ile röportaj yaptığını ve çiftçilerin destek almadığını haberinde yayınlayan Fox TV gübre atamayan ve tarlası boş kalan çiftçiler olduğunu aktardı.

DİĞER ÇİFTÇİLER GERÇEĞİ ANLATTI

Aynı alanda üretim yapan çiftçilerin desteklerin ödendiğini anlatması üzerine bir yalan haber daha açığa çıkmış oldu.

'PARA İÇİN HÜKÜMETİ KARALA'

Bölgedeki diğer çiftçiler söz konusu çiftçinin kendilerine gerçeği anlattığını şu sözlerle aktardı: "FOX'tan gelmiş demişler, 'Sen hükümeti karala.' 'Niye yapıyorsun?' dedik. 'Benim paraya ihtiyacım vardı borçlarımı kapatmak için' dedi."

(Kaynak:Yeni Şafak)