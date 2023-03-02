Fran Manzanara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Manzanara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fran Manzanara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fran Manzanara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fran Manzanara 12 Eylül 1996 tarihinde La Solana şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Jesús López de la Manzanara Delgado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fran Manzanara Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Fran Manzanara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fran Manzanara'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fran Manzanara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fran Manzanara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fran Manzanara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fran Manzanara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Atl. Madrid C

1 Temmuz 2015 yılında Atl. Madrid B

1 Ağustos 2015 yılında Jumilla

30 Haziran 2016 yılında Atl. Madrid B

25 Temmuz 2016 yılında Atl. Levante

1 Temmuz 2019 yılında Levante

2 Eylül 2019 yılında Ponferradina

21 Temmuz 2020 yılında Levante

4 Ekim 2020 yılında CD Numancia

1 Temmuz 2021 yılında Racing Ferrol

Fran Manzanara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fran Manzanara şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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