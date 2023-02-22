Franc Ymeralilaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franc Ymeralilaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franc Ymeralilaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franc Ymeralilaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franc Ymeralilaj 14 Ocak 1995 tarihinde Rhodes şehrinde doğmuştur. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franc Ymeralilaj Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE SPORTS DEVELOPMENT yapmaktadır. Franc Ymeralilaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Franc Ymeralilaj'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Franc Ymeralilaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franc Ymeralilaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franc Ymeralilaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franc Ymeralilaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2019 yılında FK Bylis

1 Temmuz 2021 yılında KF Egnatia

22 Eylül 2022 yılında PAE Chania

Franc Ymeralilaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franc Ymeralilaj şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Franc Ymeralilaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Diagoras Rhodos

Arnavutluk U17 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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