Fatih Karagümrük'ün başında başarılı bir performans sergileyen Francesco Farioli'nın adı Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Birçok kişi tarafından gündeme getirilen bu haberin ardından taraftarlar da internet arama motorlarında genç teknik adam hakkında Francesco Farioli kimdir, nereli, kaç yaşında? Francesco Farioli hangi takımları çalıştırdı? Sorularını araştırmaya başladı. İşte o soruların cevapları...

FRANCESCO FARİOLİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

10 Nisan 1989 yılında İtalya'nın Floransa şehrinde dünyaya gelen Francesco Farioli, futbol kariyerine henüz 21 yaşındayken yeteri kadar iyi olmadığı gerekçesiyle son verdi. 2009 yılında Coperta Akademisi’nde kaleci antrenörü olarak hocalığa adım atan Farioli, 25 yaşındayken Katar u17 Milli takımına gitti. 27 yaşındayken İtalya'ya giderek Serie A'nın en genç hocası olan Farioli, taktik bilgisiyle öne çıktı.

FRANCESCO FARİOLİ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

İtalya'da antrenörlüğe başlayan Farioli sonrasında Katar macerasının ardından yeniden ülkesine dönmüştü. 2020-2021 sezonuyla birlikte Çağdaş Atan'ın ekibinde tanıdığımız Farioli, gösterdiği performansla Alanyaspor'un başarısında önemli rol oynadı. Yardımcı antrenör olmasına rağmen donanımlı olduğu fark edilen İtalyan çalıştırıcı, 7-8 ayda gösterdiği başarılı performansın ardından Fatih Karagümrük'ün başına getirildi.