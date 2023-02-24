Francesko Hasaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francesko Hasaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francesko Hasaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francesko Hasaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francesko Hasaj 22 Temmuz 2001 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Françesko Hasaj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francesko Hasaj Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBM yapmaktadır. Francesko Hasaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Francesko Hasaj'nin FK Kukësi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Francesko Hasaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francesko Hasaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francesko Hasaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francesko Hasaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Eylül 2020 yılında KF Turbina

17 Temmuz 2022 yılında FK Kukësi

Francesko Hasaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francesko Hasaj şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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