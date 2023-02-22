Francis Ayuba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francis Ayuba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Francis Ayuba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Francis Ayuba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.