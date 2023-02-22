Francis Ayuba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francis Ayuba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francis Ayuba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Francis Ayuba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Francis Ayuba {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Francis Ayuba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına - tarihinde katılmıştır. Francis Ayuba'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Francis Ayuba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Francis Ayuba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Francis Ayuba şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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