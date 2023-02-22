Francis Onyirimba Odinaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francis Onyirimba Odinaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francis Onyirimba Odinaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Francis Onyirimba Odinaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Francis Onyirimba Odinaka 15 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Francis Odinaka Onyirumba şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Francis Onyirimba Odinaka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francis Onyirimba Odinaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 17 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Francis Onyirimba Odinaka'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Francis Onyirimba Odinaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Francis Onyirimba Odinaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Ekim 2021 yılında Lobi Stars
Francis Onyirimba Odinaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Francis Onyirimba Odinaka şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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