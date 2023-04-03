Francisco Leal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Leal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Francisco Leal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Francisco Leal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.