Francisco Leal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Leal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Leal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Francisco Leal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Francisco Leal 29 Aralık 2001 tarihinde Ourém şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Oliveira Leal şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Francisco Leal Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco Leal, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Estrela Amadora U23 futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Francisco Leal'nin CF Estrela Amadora U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Francisco Leal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Francisco Leal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2021 yılında Leixões B
1 Temmuz 2022 yılında CF Estrela U23
Francisco Leal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Francisco Leal şuan CF Estrela Amadora U23 takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.
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