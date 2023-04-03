Francisco Lemos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Lemos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Francisco Lemos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Francisco Lemos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Francisco Lemos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Lemos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Lemos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Lemos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Lemos 13 Eylül 2002 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Marques Leite Ribeiro e Lemos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Lemos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco Lemos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Estoril Praia A23 futbol takımında oynamaktadır. Estoril Praia A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Francisco Lemos'nin Estoril Praia A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Francisco Lemosboyu ve yaşı kaç

Francisco Lemos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Lemos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sacavenense F.

1 Temmuz 2015 yılında Sacavenense S15

1 Temmuz 2017 yılında Sacavenense S17

1 Ocak 2019 yılında Alverca U17

1 Temmuz 2019 yılında Belenenses U19

1 Temmuz 2020 yılında Tondela U19

1 Temmuz 2021 yılında Estoril A23

Francisco Lemos kimdir

Francisco Lemos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Lemos şuan Estoril Praia A23 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Francisco Lemos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U18 takımında 1 numaralı formasıyla 27 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Francisco Lemos nereli

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