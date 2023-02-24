Franck Boli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franck Boli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franck Boli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franck Boli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franck Boli 7 Aralık 1993 tarihinde Yamoussoukro şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Bi Sylvestre Franck Fortune Boli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franck Boli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LB SPORT & MANAGEMENT yapmaktadır. Franck Boli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 5 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Franck Boli'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Franck Boli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/franck.boli70/

Franck Boli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franck Boli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Franck Boli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franck Boli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Stabæk Fotball

26 Şubat 2015 yılında Liaoning FC

9 Mart 2016 yılında Aalesund

31 Aralık 2016 yılında Liaoning FC

1 Ocak 2017 yılında Stabæk Fotball

5 Ağustos 2019 yılında Ferencváros

Franck Boli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franck Boli şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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