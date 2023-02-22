Franck Elle Essouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franck Elle Essouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franck Elle Essouma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franck Elle Essouma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franck Elle Essouma 16 Haziran 2000 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kamerun,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Franck-Landry Ellé Essouma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franck Elle Essouma Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franck Elle Essouma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 22 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Franck Elle Essouma'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Franck Elle Essouma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franck Elle Essouma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franck Elle Essouma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franck Elle Essouma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Le Havre B

23 Temmuz 2020 yılında Paris FC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2021 yılında Apollon Pontou

Franck Elle Essouma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franck Elle Essouma şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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