Franck Massa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franck Massa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franck Massa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Franck Massa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Franck Massa 21 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Franck Massa Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ES MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franck Massa'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Franck Massa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/p/CoDMnFCqlZM/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Franck Massa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Franck Massa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Ocak 2023 yılında AEK Atina B
Franck Massa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Franck Massa şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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