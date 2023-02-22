Franck Mawuena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franck Mawuena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franck Mawuena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Franck Mawuena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Franck Mawuena 21 Kasım 1992 tarihinde Lomé şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Togo uyrukludur.Gerçek adı da Kwame Franck Elie Mawuena şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Franck Mawuena Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franck Mawuena, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franck Mawuena'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Franck Mawuena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Franck Mawuena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.
Franck Mawuena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Franck Mawuena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2011 yılında G.Birliği U21
30 Temmuz 2012 yılında Beerschot AC
18 Ocak 2013 yılında Wetteren
30 Haziran 2013 yılında Beerschot AC
1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz
28 Şubat 2016 yılında Dacia
10 Mart 2016 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2016 yılında Dyn. Togolais
1 Temmuz 2020 yılında AS Douanes
4 Ocak 2023 yılında Remo Stars FC
Franck Mawuena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Franck Mawuena şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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