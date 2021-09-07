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Franck Ribery'nin yeni adresi belli oldu: İtalyan kulübüne imza attı

Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Franck Ribery, 38 yaşında İtalya Serie A takımlarından Salernitana'ya transfer oldu

Franck Ribery'nin yeni adresi belli oldu: İtalyan kulübüne imza attı

İtalyan kulübü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Franck Ribery, Salernitana oyuncusudur." İfadesine yer verdi.

Ünlü futbolcu gerçekleşen basın toplantısında, kendisini halen iyi hissettiğini ve hala gösterecek meziyetleri olduğunu, futbol tutkusunun bunda etkili olduğunu belirtti. İtalya Liginin zor bir lig olduğunun altını çizen Ribery, kısa sürede formunu bulacağından emin olduğunu söyledi.

Franck Ribery'nin yeni adresi belli oldu: İtalyan kulübüne imza attı

Salernitana kulübü’nün Ribery için düzenlediği törende Arechi Stadı'nda 10 bin taraftar yer aldı. Franck Ribery, iki yıldır başka bir İtalyan kulübü Fiorentina'da forma giyiyordu. Kariyerinde ise Bayern Münih, Olympique Marsilya ve Galatasaray kulüplerinde forma terletmişti.

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