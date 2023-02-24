Frane Maglica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frane Maglica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Frane Maglica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Frane Maglica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Frane Maglica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frane Maglica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Frane Maglica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frane Maglica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frane Maglica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frane Maglica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frane Maglica 2 Temmuz 1997 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frane Maglica Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGAPE yapmaktadır. Frane Maglica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Frane Maglica'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Frane Maglica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frane Maglica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Frane Maglica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frane Maglica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında RNK Split U17

1 Temmuz 2014 yılında RNK Split U19

10 Temmuz 2015 yılında RNK Split

31 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb II

19 Şubat 2018 yılında NK Dugopolje

11 Ekim 2019 yılında P. Biograd

7 Şubat 2020 yılında NK Dubrava ZG

11 Ağustos 2020 yılında Slaven Belupo

9 Şubat 2021 yılında NK Dubrava ZG

8 Şubat 2022 yılında HSK Posusje

1 Temmuz 2022 yılında Zrinjski Mostar

16 Ocak 2023 yılında HSK Posusje

Frane Maglica kimdir

Frane Maglica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frane Maglica şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hajduk Split (2007-2008), RNK Split (2011-2015)

Frane Maglica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Frane Maglica nereli

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