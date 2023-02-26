Frank Amankwah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Amankwah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Amankwah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frank Amankwah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frank Amankwah 3 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frank Amankwah Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSMA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Frank Amankwah'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Frank Amankwah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frank Amankwah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frank Amankwah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frank Amankwah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Eleven Wonders

18 Şubat 2022 yılında Gold Stars FC

Frank Amankwah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frank Amankwah şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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